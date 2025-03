Novara: scoperto uno dei più grandi laboratori clandestini di metanfetamina d’Italia, arrestato 22enne

Una “Breaking bad” all’italiana: uno studente universitario di 22 anni è stato arrestato a Novara dalla Squadra Mobile per il reato di produzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti della sezione narcotici, dopo alcuni mesi di indagine sono riusciti a individuare il giovane, che, appassionato di chimica e della serie televisiva, all'interno della propria abitazione, nel quartiere Sant'Antonio, aveva allestito un laboratorio clandestino per la produzione di metanfetamina e numerose altre droghe sintetiche. Laboratorio definito dagli inquirenti come uno dei più grandi del Paese. Lo studente praticamente 'cuoceva' metanfetamina in casa.

Durante gli appostamenti, era stato notato, più volte al giorno, aprire le finestre del piano terra per arieggiare i locali rilasciando nell'aria l'odore inconfondibile derivante dalla cottura della sostanza. Durante gli appostamenti era stato notato più volte al giorno aprire le finestre del piano terra per arieggiare i locali, rilasciando nell'aria l'odore inconfondibile derivante dalla cottura della sostanza. "Dopo attività di indagine - fa sapere il Commissario Capo Cesare Palenzona, Dirigente della Polizia di Stato di Novara - abbiamo trovato all'interno della sua abitazione un laboratorio clandestino creato per la produzione di sostanze sintetiche distribuiti su diversi banconi c'erano fiale, apparati di distillazione ed altra strumentazione utile, soprattutto la produzione di LSD, MDMA e metanfetamine, sostanze che abbiamo sequestrato e che dovranno essere ora analizzate anche con l'ausilio della Polizia Scientifica di Torino".

Tutto il materiale è stato sequestrato e ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per le determinazioni successive. Presenti anche numerosissimi precursori chimici probabilmente reperiti dal mercato nero o dal Darkweb.