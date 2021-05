Nove anni dal sisma in Emilia, Bonaccini: “Orgogliosi del lavoro fatto insieme”

Le dichiarazioni del presidente Bonaccini

Nono anniversario dalla prima delle 6 scosse che hanno colpito l'Emilia, nel maggio 2012. In Regione, conferenza stampa per fare il punto sulla ricostruzione. Si parte dal quadro devastante di allora: 28 morti, 300 feriti, 45mila sfollati,13miliardi di euro di danni. "Oggi – ha spiegato il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Davide Baruffi, la fotografia è profondamente mutata”, con il cosiddetto “cratere” ristretto a 15 Comuni, dai 60 inizialmente coinvolti. Ricostruzione privata pressoché conclusa ovunque, con un tessuto che è tornato a produrre in maniera accelerata: 16500 abitazioni e 5500 attività economiche e 3500 le imprese ripristinate. Ancora, interventi su 541 scuole, tutte quelle colpite e ripartono i centri storici, con una risposta impensabile ai bandi per la loro rivitalizzazione.









Globalmente, l'impegno per la ricostruzione si è tradotto in contributi per 6 miliardi e 400 milioni, di cui 5 già liquidati. Solo poche decine le pratiche ancora aperte, con cantieri che sono rimasti attivi anche durante la pandemia. Il Presidente della Regione e Commissario per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini richiama le parole del Presidente Mattarella che nell'ultima visita a Carpi parlò di “ricostruzione esemplare”. “Abbiamo fatto bene e velocemente” - dice; ringrazia tutti gli attori in gioco “che hanno agito al di là di ogni distinzione politica”, ricordando su tutto la capacità di un territorio e di una comunità di rialzarsi. “Avevamo già messo questi territori in condizioni di ripartire già prima della pandemia”, dice ancora, ricordando come Modena, provincia fra le più colpite dal sisma, sia ad oggi la prima Provincia per crescita economica quest'anno.