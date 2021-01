CORONAVIRUS Nove aziende dell'Emilia Romagna coinvolte nel progetto americano Invest Tra le 9 imprese emiliano-romagnole coinvolte nel progetto c'è anche la MP di Rimini.

Nove aziende dell'Emilia Romagna coinvolte nel progetto americano Invest.

Ci sono 9 aziende emiliano-romagnole tra le 25 società italiane che fanno parte del progetto Invest, promosso dal Governo degli Stati Uniti che punta a supportare il settore privato italiano impegnato in prima fila nella lotta alla pandemia di Coronavirus e nella produzione di dispositivi come mascherine e test rapidi, sistemi di sanificazione innovativi o speciali barelle di bio-contenimento per spostare i pazienti.

Il progetto è stato presentato in un evento online organizzato dall'Ambasciata americana a Roma, in collaborazione con la stessa Regione Emilia-Romagna durante il quale sono state presentate le 25 aziende selezionate e suddivise in tre settori: prevenzione, diagnostica e trattamento. Tra le 9 imprese emiliano-romagnole coinvolte nel progetto c'è anche la MP di Rimini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



"Le Regioni italiane hanno svolto un ruolo fondamentale - dice il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - non solo nella lotta alla pandemia dal punto di vista sanitario, ma anche nel sostenere la resilienza del tessuto sociale ed economico. Questa sinergia - conclude - continua a fornire un contributo importante nella lotta quotidiana alla pandemia del nostro Paese, mettendo in mostra le potenzialità dell'Italia".

I più letti della settimana: