PREOCCUPAZIONE Nove sindaci riminesi scrivono al Prefetto: “Inaccettabili gli atti di violenza” contro la Cgil

In una lettera congiunta al Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, nove sindaci censurano con fermezza i fatti accaduti a Roma sabato scorso, conclusisi con l'assalto alla sede della Cgil. In qualità di Rappresentante del Governo, i sindaci di Riccione, Bellaria Igea Marina, Coriano, Morciano, Montefiore Conca, Casteldelci, Novafeltria, San Leo e Talamello, chiedono di “estendere la nostra preoccupazione e la nostra vicinanza alla CGIL di Rimini per i gravissimi fatti accaduti a Roma sabato scorso: inaccettabili gli atti di violenza a cui abbiamo assistito, che condanniamo fermamente”, scrivono. “Esprimere il proprio dissenso ed il proprio pensiero è un diritto – continuano -, ma la violenza e l'odio non sono mai una risposta”. Infine si afferma “il nostro totale sostegno e solidarietà alle Forze dell'ordine per il loro prezioso costante operato e alle Organizzazioni Sindacali tutte”.

