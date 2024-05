MALTEMPO Nubifragi al Nord, in E-R torna la paura a un anno dall'alluvione Allerta rossa per il maltempo oggi in Lombardia e Veneto; arancione in Emilia Romagna

Piogge torrenziali, violenti nubifragi localizzati, che in alcuni casi hanno scaricato su un territorio già fragile e provato l'acqua che normalmente cade in un paio di mesi. In Emilia-Romagna è tornata la paura a un anno dalla distruzione dell'alluvione: sott'acqua Valsamoggia nel Bolognese e alcuni comuni della provincia di Modena, ma esondazioni e allagamenti ci sono stati anche nel Parmense, nel Piacentino e nel Cesenate. Danni in seguito all'ondata di maltempo in Veneto dove un torrente è esondato nel Veronese e ci sono state alcune frane nel Vicentino.

In Emilia-Romagna in meno di 24 ore sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco chiamati sostanzialmente per i danni prodotti dall'acqua, per i prosciugamenti di garage, cantine e sottopassi e per alberi pericolanti. Le situazioni più impegnative tra il Modenese, in particolare a Savignano sul Panaro e Vignola, e la confinante Valsamoggia nel Bolognese, dove le scuole oggi sono rimaste chiuse per precauzione. A Castello di Serravalle, nel comune di Valsamoggia, migliaia di persone sono rimaste senza acqua potabile da lunedì sera a causa di rotture nell'acquedotto. I tecnici Hera al lavoro hanno consentito un avvio del ripristino a metà giornata di martedì.



Verrà avviata a breve, da parte dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e della Protezione Civile, la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. E' quanto spiega la Regione Emilia-Romagna la cui vicepresidente, Irene Priolo ha svolto sin dal mattino sopralluoghi nei comuni più colpiti per monitorare e gestire la situazione sul territorio. Sul fronte dei danni, ancora, è attivo il link sul portale della Regione per permettere alle imprese agricole colpite dalle forti precipitazioni di segnalare eventuali danneggiamenti. Quelli relativi alle produzioni agricole vanno invece segnalati attraverso il portale AgriCat. I danni possono essere segnalati anche avvalendosi della collaborazione con le associazioni che rappresentano le imprese agricole e agroalimentari.







