METEO Nubifragi e allagamenti al nord: domani il maltempo si estenderà al centro

Nubifragi e allagamenti al nord: domani il maltempo si estenderà al centro.

Un'ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia con nubifragi e grandinate. Domani si estenderà al Centro. Trasferiti i residenti di una Rsa milanese per lo scoperchiamento di un tetto provocato dal nubifragio che si è abbattuto sulla città. La Protezione civile ha emesso l'allerta arancione per Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria; gialla per Valle D'Aosta, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Clima opposto al Sud, dove il caldo avrà picchi di 40 gradi.





I più letti della settimana: