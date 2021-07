Nubifragi e siccità spezzano l'Italia in due: bilancio pesante in Sardegna per gli incendi

Brucia la Sardegna. Il vasto incendio scoppiato nell'Oristanese da più di 60 ore continua a mandare in fumo ettari di vegetazione. Pesante il bilancio: quasi 1.500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio bruciati e case e aziende danneggiate. La Regione ha decretato lo stato di emergenza. Scattato il “pre-allarme” della protezione civile per la giornata di oggi. Codice arancione, ma con attenzione rinforzata, dalla Gallura al Campidano di Cagliari fino al Sulcis. Dall'Emilia-Romagna pronte a partire quattro squadre antincendi boschivi, con mezzi e attrezzature. E' lo stesso Presidente Stefano Bonaccini, dalla sua pagina facebook, ad esprimere vicinanza alla Sardegna.









L'allarme incendi si è esteso in queste ore anche in Sicilia. Tre Canadair e un elicottero sono in azione ad Erice dove le fiamme stanno divorando il verde del demanio, sul lato Nord della montagna.

Italia dunque divisa in due: da una parte il maltempo sulle regioni settentrionali con grandine, vento e nubifragi che devastano campi, vigneti, frutteti e stalle; dall'altra, al Sud ortaggi e agrumeti sono senza acqua dopo tre mesi senza piogge significative con il caldo che ha favorito proprio il divampare dei roghi.

Gli inquirenti sono al lavoro anche per chiarire l'esatta origine dei vari incendi di possibile matrice dolosa che ieri pomeriggio hanno distrutto 3 mila metri quadri di sottobosco della pineta di Milano Marittima, sul litorale Ravennate. Nei roghi non si registrati danni a persone. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 16.30 con 18 pompieri distribuiti su due autopompa serbatoio, una autobotte e cinque mezzi antincendio fuoristrada. Da subito sono scattate le operazioni di bonifica. Sul posto sia per circoscrivere l'area che per raccogliere i primi elementi potenzialmente utili alle indagini, sono intervenuti i carabinieri Forestali e i colleghi della locale Compagnia, la polizia locale e i volontari Aib della protezione civile.