MALTEMPO Nubifragio in riviera, la Romagna si rialza e conta i danni Il sindaco di Cervia pronto a chiedere lo stato di crisi: "La nostra località continuerà a svolgere in pieno l'attività turistica". Tanti i video social che testimoniano il disastro

Nubifragio in riviera, la Romagna si rialza e conta i danni.

La Romagna ancora una volta ferita colpita duramente dal maltempo e ancora una volta esempio di laboriosità e ripartenza. A 24 ore dal nubifragio che si è abbattuto sulla riviera, in particolare da Milano Marittima a Riccione, proseguono la conta dei danni ed i lavori per riportare la situazione alla normalità.



Il comune più colpito è quello di Cervia con una stima iniziale di 265 alberi caduti tra le vie di Milano Marittima e di ingenti danni a decine di autovetture, abitazioni e attività. In Città restano chiusi per precauzione pinete e parchi alberati. Nel bollettino di ieri sera, il sindaco Mattia Missiroli spiega che "le strutture comunali sono tutte agibili e si possono continuare le attività programmate". Il primo cittadino ringrazia "tutti coloro che si stanno adoperando e impegnando per il ripristino della condizioni di normalità e il Prefetto di Ravenna con cui siamo rimasti costantemente in contatto. Continuiamo ad essere vicini ai cittadini, turisti e imprenditori che hanno subito danni. Cervia è stata in grado di rispondere unita e compatta come sempre, e grazie alla risposta immediata di tutta la comunità è subito ripartita, continuando a svolgere in pieno l’attività turistica." Continuano i lavori di rimozione degli alberi caduti così come il ripristino delle utenze. I crolli dei pini hanno infatti danneggiato le reti elettriche, idriche e del gas.

Dalle colonne de Il Resto del Carlino, il sindaco Missiroli aggiunge che chiederà lo stato di crisi regionale "per ricevere aiuti, considerando il dispendio di energie di questa fase. Poi - aggiunge - la Regione potrà richiedere lo stato di emergenza nazionale e speriamo che il governo ci dia una mano".

Anche a Rimini e Riccione la situazione è stata stabilizzata e si sta lavorando per tornare alla normalità dopo i disagi di ieri mattina. "Con il ritorno del sole, Riccione è pronta ad accogliere cittadini e turisti, confermandosi una città attenta, resiliente e sempre ospitale", ha detto la sindaca Daniela Angelini all'ANSA.



Il presidente della Regione, Michele de Pascale, sottolinea che "la Riviera è pienamente operativa con tutti i suoi servizi e dimostrerà ancora una volta la sua efficienza. Ognuno sta facendo la sua parte, per risollevarci già nelle prossime ore".

Intanto sui social continuano a fare centinaia di migliaia di visualizzazioni i video amatoriali girati durante il nubifragio. Immagini inequivocabili che trasmettono tutta l'enorme potenza della perturbazione che ha colpito la riviera romagnola.

Momente terribili questa notte, intorno alle ore 5, per chi si trovata in auto per lavoro. Qui siamo a Milano Marittima. Grazie per il video a Federico Liverani. 24/08

