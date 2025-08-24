Nubifragio in riviera prima dell'alba: allagamenti e danni

E' in corso la conta dei danni del violento nubifragio che ha investito la Riviera tra le 4,30 e le 6. Tra Rimini e Riccione si segnalano caduti fino a 90 millimetri di pioggia; a Rimini, il Comune parla di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Sottopassi - uno con un'auto all'interno -, garage e scantinati allagati. Difficoltà alla normale operatività dell'Aeroporto Fellini, allagato e senza elettricità in alcuni comparti. Nel cervese raffiche di vento ad oltre 100 km orari.

Numerosi alberi caduti su auto parcheggiate ai bordi della strada e uno sui binari: i vigili del fuoco hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna. Intervento per piante cadute anche su un bungalow in un campeggio. La Protezione Civile, sul posto per verificare lo stato di numerose piante pericolanti, ha temporaneamente interdetto l'accesso alla pineta, per poi riaprirlo raccomandando di non sostare e prestare la massima attenzione durante il passaggio.

Spiagge e bagni fortemente danneggiati a Cervia e Milano Marittima. "È stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ha ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte", ha detto il gestore del Papeete Beach di Milano Marittima, Massimo Casanova.

Nel video alcune testimonianze raccolte dalla nostra truoupe proprio a Milano Marittima questa mattina










