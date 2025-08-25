AMBIENTE Nubifragio in riviera, volontari al lavoro per proteggere il nido di tartaruga a Riccione Positivi i controlli dopo l'inondazione da acqua di risalita: "Speriamo in una felice conclusione"

Nubifragio in riviera, volontari al lavoro per proteggere il nido di tartaruga a Riccione.

Ultimi giorni di febbrile attesa a Riccione per la schiusa del nido delle tartarughe Caretta Caretta deposte a fine giugno nella spiaggia libera del Marano tra la spiaggia 132 e 134.

Lo staff di Fondazione Cetacea e suoi volontari continuano il monitoraggio h24. Anche durante il nubifragio di domenica mattina, il personale ha presidiano il nido nonostante le condizioni climatiche estreme. "Nei giorni precedenti - scrive la Fondazione in una nota - era già stato predisposto tutto il necessario per l'imminente (eventuale) schiusa, ma il meteo ha reso necessario anche prendere dei provvedimenti di protezione dell'area del nido dagli agenti atmosferici". Dopo lunghe ore in tenda, il personale ha constatato che il nido era stato inondato da acqua di risalita. Perciò "si è deciso di predisporre un controllo che ci ha tranquillizzato nel proseguire il monitoraggio sperando in una felice conclusione anche per il nido di Riccione".

La fondazione ringrazia "quanti si stanno spendendo da oltre due mesi nel presidio del nido, anche in condizioni meteo estremamente avverse come quelle dello scorso weekend: senza la loro partecipazione non saremmo mai arrivati qui".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: