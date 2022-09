DISPERSA Nubifragio Marche: si cerca ancora Brunella

Nubifragio Marche: si cerca ancora Brunella.

Si spostano un po' più a valle le ricerche nel Senigalliese per Brunella Chiù, 56enne di Barbara (Ancona), ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre scorso che ha causato devastazione, sfollati e 12 morti. Ora la 'base' dei soccorritori, l'Unità di comando locale dei vigili del fuoco, si è quindi spostata da Barbara a Pianello di Ostra nell'area della 'tenda grigia' poco distante dal campo sportivo, logisticamente più favorevole per l'attuale zone di ricerche rispetto a Barbara, dov'era prima. Vigili del fuoco, protezione civile, guardia di finanza e carabinieri cercano, per il 14/o giorno consecutivo, la 56enne che era stata travolta dalla piena del fiume Nevola insieme ai figli Noemi, 17 anni, deceduta, e Simone, 23 anni, il quale si era salvato restando aggrappato a una pianta.

Le squadre di terra e i sub nei fiumi Misa e Nevola erano tornati, nei giorni scorsi, a perlustrare, senza esito, anche l'area a valle del pone di Coste di Barbara dove Brunella era stata inghiottita dall'acqua e quella a San Domenico di Corinaldo dov'era stata invece ritrovata la sua auto Bmw Serie 1. Ora le ricerche si spostano un'altra volta più a valle verso Trecastelli, dov'era stato rinvenuto il corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, ma anche in zona confluenza Nevola-Misa, verso Pianello di Ostra e Bettolelle di Senigallia. In azione, oltre ai vvf (anche con sub dalla Toscana), i sub della Guardia di Finanza e i cinofili dei Cc. In arrivo, secondo indiscrezioni, altri 40 gruppi cinofili per le ricerche di Brunella.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: