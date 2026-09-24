Nucleare, via libera definitivo del Senato: l’Italia riapre la strada alle centrali

Il nucleare torna ufficialmente nell’agenda energetica italiana. Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, riaprendo sul piano legislativo una strada interrotta da decenni. Palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, dopo il sì arrivato dalla Camera lo scorso 4 giugno.

Il voto del Parlamento consegna però al Governo gli strumenti per riscrivere la normativa del settore e definire il percorso che potrebbe riportare la produzione di energia atomica nel mix energetico nazionale. "Promessa mantenuta", ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di una scelta "coraggiosa e di buon senso". Per il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è invece una "giornata storica".

L’obiettivo indicato dall’esecutivo è arrivare ai primi impianti intorno al 2033-2034. Una prospettiva, per ora, più politica e industriale che calendarizzata: prima dovrà essere costruito praticamente tutto il quadro operativo. La legge approvata dal Parlamento è infatti una delega. Entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare il settore: dalla produzione di energia alla sicurezza degli impianti, dalla localizzazione alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, fino allo smantellamento delle strutture e alla ricerca sulla fusione.

Il governo punta alla costituzione in particolare degli Small Modular Reactors, gli SMR: reattori modulari più piccoli rispetto alle grandi centrali tradizionali, sui quali diversi Paesi e aziende stanno investendo. La scommessa dell’esecutivo è utilizzare il nucleare insieme alle rinnovabili per ridurre il ricorso ai combustibili fossili e la dipendenza energetica dall’estero, garantendo allo stesso tempo una produzione programmabile.









