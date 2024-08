Nudo per la strada lancia sassi contro le auto a Rimini

Un uomo di origine nordafricana poco prima delle 8 di questa mattina ha creato non pochi problemi nella zona della Caserma dei Carabinieri di Rimini. Completamente nudo, a parte i calzini ai piedi, ha iniziato a lanciare sassi contro le auto in transito e in sosta nella zona.

A notarlo è stata una pattuglia di militari del Settimo Vega, impegnata nell’operazione Strade Sicure, che ha bloccato il traffico per fermare l’uomo. Il nordafricano, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi con l’aiuto dei Carabinieri che lo hanno poi ammanettato e condotto in Caserma. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha anche tentato di aprire lo sportello di un veicolo fermo ma il conducente aveva abbassato la sicura chiudendosi all’interno del mezzo.