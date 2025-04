EMILIA-ROMAGNA Numero Unico Europeo per le emergenze (112), bilancio a tre mesi dall'attivazione Al via la campagna di comunicazione della Regione “Chiama 1-1-2. Un solo numero per tutte le emergenze”

Solo 4 secondi e mezzo per ricevere risposta in caso di emergenza. Grazie al Numero Unico Europeo 112, attivato il 3 dicembre scorso ed esteso progressivamente a tutto il territorio regionale. Consente di contattare e richiedere l'intervento di Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso sanitario e Soccorso in mare.

“E' un sistema integrato – spiega l'Assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, - che agisce in maniera sinergica e integrata, non solo perché c'è una norma europea applicata nella nostra Regione, ma perché c'è un sistema che è nato già in origine come 118, come sistema integrato con gli altri numeri di chiamata delle forze dell'ordine. Ora il numero è diventato unico ed è un valore aggiunto straordinario, segno di un'integrazione, di un gioco di squadra tra istituzioni, ma anche tra aziende sanitarie e stazioni di secondo livello di quei corpi di sicurezza e soprattutto grazie al lavoro di tanti operatori”.

Nei primi 121 giorni di operatività, l'112 ha ricevuto 381.232 telefonate, con una media giornaliera di 1.500 per milione di abitanti. Prevalgono le chiamate per emergenza sanitaria: sono state il 46%, il 28% i Carabinieri, il 19% la Polizia di Stato, e il 7% i Vigili del Fuoco. Per diffondere la novità e informare i cittadini sui vantaggi il Numero Unico Europeo comporta, in termini di efficienza nella gestione delle emergenze, lanciata anche una campagna di comunicazione in quattro lingue.

Nel video, l'intervista all'Assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi

