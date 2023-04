Nuotando verso casa: sulla spiaggia al porto di Rimini rilasciata la tartaruga Fizz

Era un po' spaventata questa mattina Fizz, la tartaruga marina di 23 kg, che è stata ricoverata da marzo al centro di recupero di Riccione gestito da fondazione Cetacea, dopo una cattura accidentale in rete a strascico, al largo di Cesenatico. Quel giorno Fizz ha rischiato di morire ma per fortuna il pescatore che l'ha accidentalmente catturata è uno dei partecipanti alle attività del progetto cofinanziato dal fondo europeo per l'ambiente LIFE e questo gli ha permesso di conoscere e praticare immediatamente le manovre di primo soccorso. Ad aspettare Fizz, sulla spiaggia libera del porto canale di Rimini, tante persone armate di smartphone, che hanno voluto esserci per immortalare il suo ritorno a casa. Per Fizz, nessuna esitazione, una volta appoggiata sulla sabbia: l'istinto l'ha portata a riconquistare la sua libertà con passi lenti e decisi.