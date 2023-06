Nuova allerta della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per sabato

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso per domani una nuova allerta meteo. Per la giornata di sabato 3 giugno - scrive - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili sulle aree appenniniche, con possibili effetti e danni associati. Permane la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane nelle aree della collina bolognese e romagnola. Nelle aree interessate da temporali potranno inoltre verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e locali smottamenti. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati e da possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale.