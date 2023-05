ALLUVIONE Nuova allerta rossa anche per martedì. In arrivo 100 gruppi satellitari per la rete internet La Regione chiede al governo dio sospendere tasse e contributi

Permane anche per domani l'allerta rossa da parte della Protezione Civile per l'Emilia Romagna: anche se non sono previste nuove precipitazioni, permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

Al lavoro per portare la connettività interrotta dall'alluvione e dalle frane e ricollegare alla rete internet, ospedali, uffici pubblici, scuole, gruppi di cittadini che si trovano in zone isolate o sfollati nelle palestre, imprese delle zone più colpite. Sono in partenza da oggi oltre cento gruppi satellitari che saranno installati nei prossimi giorni nel territorio che si trova in situazione più critica: provincia di Ravenna e collina da Ravenna a Rimini. Una gara di solidarietà per riportare il segnale là dove le condizioni sono più difficili. Il Gruppo Unipol ha acquistato i primi terminali Starlink acquistati dalla SpaceX, l'azienda di Elon Musk che, da parte sua, ha orientato i suoi satelliti per portare alla Romagna il massimo segnale e la maggior copertura.

Evitare che persone e aziende delle aree colpite da frane e allegamenti debbano anche preoccuparsi, nell'immediato, di far fronte ad adempimenti fiscali, contributivi o simili. È uno degli aspetti su cui la Regione Emilia-Romagna sta cercando di porre l'attenzione e infatti ha definito un primo elenco di Comuni nei quali, a causa della alluvione o delle frane che si sono verificate, c'è l'oggettiva impossibilità di poter continuare a garantire il normale svolgimento delle attività produttive o la normale vita sociale della popolazione. Elenco non esaustivo e che potrebbe essere aggiornato. Questa lista è stata trasmessa al Governo e dovrà essere validata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, affinché chi vive e lavora in quei territori possa beneficiare della sospensione dei pagamenti relativi ad adempimenti fiscali, contributivi o simili che il Governo si appresta a varare nel Cdm di martedì prossimo.

