Nuova campagna dal governo sull'educazione digitale

Nel video gli interventi di Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Alberto Barachini, Sottosegretario con delega a informazione e editoria; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

Il governo lancia la nuova campagna istituzionale “Non è mai troppo presto”, con consigli sull'educazione digitale per i neo genitori. Nessun obbligo, ma consigli e sostegno per le famiglie che si trovano ad educare le nuove generazioni, in presenza di tecnologie sempre più presenti e sempre più invasive nella vita di ognuno. Teniamo vive le relazioni tra genitore e bebè, sottolinea il sottosegretario Mantovano, senza il terzo incomodo, che è lo smartphone o il tablet. Oltre alla massiccia campagna comunicativa, ricordava il sottosegretario Barachini, la ministra Roccella ricorda che l'obiettivo non è certo sottrarre competenze alle famiglie, ma piuttosto di agire in complementarietà. E il ministro della Salute Schillaci puntualizza. Da Evian, dove ha preso parte al G7 intanto, la presidente Meloni in conferenza stampa risponde anche su Vannacci e le sue idee sul femminicidio, definizione che secondo il generale non dovrebbe esistere, perché sarebbe inutile anche fare distinzioni.

Nel video gli interventi di Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Alberto Barachini, Sottosegretario con delega a informazione e editoria; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Giorgia Meloni, presidente del Consiglio











