Nuova casa per gli sfollati della palazzina Acer di Rimini

Acer ha iniziato la consegna delle chiavi ai residenti della palazzina di via Giuliano da Rimini colpita dall’incendio del 12 febbraio. Sei famiglie saranno trasferite temporaneamente in attesa della riqualificazione dell’edificio, prevista entro dodici mesi, mentre tre nuclei composti da anziani si sposteranno definitivamente in abitazioni vicine per ridurre i disagi.

Altre due famiglie hanno scelto una sistemazione autonoma fino al termine dei lavori. L’assessore alle Politiche sociali, Kristian Gianfreda, sottolinea l’impegno congiunto di Comune e Acer per garantire soluzioni adeguate a tutte le persone coinvolte.