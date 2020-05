RIPARTENZA Nuova fase 2 in Italia: si riparte, ma sempre con cautela A Roma tanti negozi del centro non aprono. Sui mezzi pubblici utenti ordinati con la mascherina. A Rimini prime passeggiate sulla spiaggia

C'è ancora cautela, anche in questa nuova fase 2: sui mezzi di trasporto a Roma grande ordine, tutti con la mascherina e ben distanziati. La Capitale ha tanto personale impiegatizio, la maggior parte, che per lo più continua a lavorare da casa: infatti le presenze sono ancora contenute, i romani si stanno riappropriando degli spazi in città, ecco come apparivano i Fori Imperiali domenica, affollati soprattutto da biciclette, oggetto del “buono mobilità” nell'ultimo decreto Rilancio, per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative rispetto al trasporto pubblico. Per le vie del centro i più indossano correttamente la mascherina, complice anche la massiccia presenza di forze dell'ordine, altri però studiano posti davvero improbabili dove piazzarla. Riprese le celebrazioni liturgiche nelle chiese, con cartelli all'ingresso che invitano alla prudenza, anche la Basilica di San Pietro ha riaperto ai fedeli, con percorsi dedicati e controlli della temperatura in entrata. Roma ci sta provando a ripartire, certo molte attività commerciali nel centro lavoravano soprattutto con i turisti, e quindi per loro sarà decisamente più difficile. Alcuni negozi infatti, hanno deciso semplicemente di rimanere chiusi, come recitano i cartelli della protesta appesi alle vetrine, e minacciano di lasciare migliaia di dipendenti a casa. Riaperture anche per barbieri e parrucchieri: a Milano si contano già attese di oltre una settimana per tagli, pieghe e tinte. Si lavora solo su appuntamento, e mai senza dispositivi personali. I riminesi esultano per la prima passeggiata in spiaggia, consentita da oggi: l'arenile si è ripopolato, anche se con poca gente, complice magari la giornata nuvolosa.



I più letti della settimana: