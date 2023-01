INGV Nuova forte scossa in Romagna, magnitudo 4.1 a Cesenatico, avvertita anche a San Marino A Cesenatico scuole evacuate, a Rimini subito attivati i controlli nei plessi scolastici della città

Nuova forte scossa in Romagna, magnitudo 4.1 a Cesenatico, avvertita anche a San Marino.

Nuova forte scossa in Romagna, avvertita anche a San Marino, nei castelli più bassi e nel riminese. L'INGV terremoti stima una magnitudo di 4.1 avvenuta a 19 chilometri di profondità con epicentro Cesenatico. A Cesenatico gli studenti sono stati fatti uscire dalle scuole dopo la scossa di 4.1 delle 11.45. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Gozzoli. Insieme alla Protezione civile, sono in corso verifiche sugli edifici e su eventuali danni. Anche a Rimini, dove la scossa è stata avvertita distintamente, i tecnici degli uffici comunali stanno facendo sopralluoghi nelle scuole per verificare la situazione. A Cesena, le lezioni sono state interrotte, ma senza evacuare gli edifici scolastici.

Dalle prime verifiche, non sono stati segnalati danni a persone o cose, dopo la scossa di terremoto di 4.1 registrata a Cesenatico.



La terra trema dall'alba. C'era stata una scossa di terremoto alle ore 7 in Romagna, tra Cesenatico, Gambettola e Cesena, di magnitudo 3.5 a circa 15 km di profondità. Una prima scossa era avvenuta alle ore 5.44 di magnitudo 3.2 seguita da una di magnitudo 2.1 alle ore 6.22. Una più lieve, con epicentro Cesenatico, è stata avvertita intorno alle 7.08.

Sono alcuni giorni che la terra trema in Romagna con terremoti avvertiti dalle persone, ma senza danni.

