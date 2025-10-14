Nuova frontiera della medicina: sterno in titanio per una paziente oncologica a Modena

Un’innovativa operazione chirurgica è stata portata a termine nei giorni scorsi presso l’Ospedale civile di Baggiovara a Modena: grazie all’uso di una protesi in titanio personalizzata con tecnologia 3D, i chirurghi sono riusciti a sostituire quasi interamente lo sterno di una paziente colpita da metastasi da carcinoma ovarico. Si tratta del terzo intervento di questo tipo in Italia e tra i pochi in Europa.

L’operazione, durata circa 8 ore, è stata condotta dall’equipe di chirurgia toracica diretta da Pier Luigi Filosso in collaborazione con l’equipe di chirurgia plastica e ricostruttiva guidata da Massimo Pinelli. La donna, 68 anni, era già stata sottoposta ad interventi precedenti per carcinoma ovarico. Dopo valutazioni multidisciplinari, si legge nella nota stampa diffusa dal Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna, con l’unità di oncologia diretta da Massimo Dominici, si è deciso per una resezione aggressiva: è stata asportata la quasi totalità dello sterno, ma anche porzioni di diaframma, pericardio e parte del polmone destro, a causa dell’estensione del tumore.

La parte innovativa dell’intervento è costituita proprio dalla protesi in titanio, progettata ad hoc per adattarsi alla morfologia della paziente sulla base di esami TC pre-operatori. Grazie a questa componente, i chirurghi hanno potuto ristabilire l’integrità della gabbia toracica. Secondo quanto comunicato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, l’intervento è perfettamente riuscito: la paziente ha già ripreso le normali attività quotidiane e proseguirà con l’iter terapeutico previsto per il suo caso.







