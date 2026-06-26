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Nuova legge elettorale, la discussione inizia con una espulsione

Magi di Più Europa sventola un cartello recante la scritta "Il tuo voto conta" e la presidenza lo espelle

di Francesca Biliotti
26 giu 2026

Iniziata alla Camera la discussione generale sulla nuova legge elettorale. Detto, fatto. La maggioranza voleva portare la legge elettorale in Aula il 26 giugno e puntualmente eccola, nonostante una serie di nodi ancora da sciogliere, in primis quello delle preferenze. Una questione che divide in entrambi gli schieramenti e sulla quale, a destra come a sinistra, sono allo studio tattiche e strategie parlamentari. Dopo la discussione generale iniziata in mattinata, coi relatori di maggioranza e minoranza, i partiti avranno comunque ancora un po' di tempo prima che si entri nel vivo con le votazioni, che dovrebbero partire dal 7 luglio. Dopo richiami all'ordine lo stesso Magi è stato espulso, mentre parlava la ministra Casellati, e la seduta sospesa: se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una discussione movimentata.

Nel video gli interventi dei deputati Angelo Rossi, Fratelli d'Italia; Riccardo Magi, Più Europa




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