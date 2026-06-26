POLITICA ITALIA Nuova legge elettorale, la discussione inizia con una espulsione Magi di Più Europa sventola un cartello recante la scritta "Il tuo voto non conta" e la presidenza lo espelle

Iniziata alla Camera la discussione generale sulla nuova legge elettorale. Detto, fatto. La maggioranza voleva portare la legge elettorale in Aula il 26 giugno e puntualmente eccola, nonostante una serie di nodi ancora da sciogliere, in primis quello delle preferenze. Una questione che divide in entrambi gli schieramenti e sulla quale, a destra come a sinistra, sono allo studio tattiche e strategie parlamentari. Dopo la discussione generale iniziata in mattinata, coi relatori di maggioranza e minoranza, i partiti avranno comunque ancora un po' di tempo prima che si entri nel vivo con le votazioni, che dovrebbero partire dal 7 luglio. Dopo richiami all'ordine lo stesso Magi è stato espulso, mentre parlava la ministra Casellati, e la seduta sospesa: se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una discussione movimentata.

Nel video gli interventi dei deputati Angelo Rossi, Fratelli d'Italia; Riccardo Magi, Più Europa

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