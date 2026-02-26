Nuova legge elettorale, la maggioranza lavora all'intesa

Il collegamento al Tg San Marino di Francesca Biliotti

Ci sono ancora strascichi polemici dopo la segreteria nazionale di Forza Italia convocata ieri mattina, sembra che il partito di Tajani si sia un po' risentito con gli alleati della Lega che non starebbero facendo troppa campagna elettorale per il sì al referendum. Contestualmente sembra che la maggioranza abbia trovato l'accordo per la nuova legge elettorale, così da andare alle elezioni del 2027 con un nuovo provvedimento legislativo, ne abbiamo parlato con esponenti della maggioranza.

Nel video le interviste a Raffaele Nevi, portavoce nazionale Forza Italia; Giovanni Donzelli, responsabile Fratelli d'Italia







