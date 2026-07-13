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Nuova legge elettorale, oltre 200 gli emendamenti presentati

Pina Picierno attacca gli ex colleghi del campo largo: "Sono diventati campo Lavrov"

di Francesca Biliotti
13 lug 2026

Da domani si inizia a fare sul serio alla Camera con la legge elettorale, e come si presenteranno i vari schieramenti lo si vedrà solo alla prova del voto. Preferenze, voto fuori sede, voto all'estero: tanti i nodi da sciogliere, oltre 200 gli emendamenti presentati mentre c'è chi ritiene che la legge elettorale non sia esattamente la priorità del Paese. La vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, che recentemente ha detto addio al Partito Democratico per dar vita a “Spazio pubblico”, spiega i suoi nuovi obiettivi.  Ma i suoi ex colleghi del Pd come hanno preso le battute sul campo largo divenuto “campo Lavrov”, dopo le frasi di Conte ritenute a difesa della Russia? 

Nel video le interviste a Piero De Luca, deputato Partito Democratico; Pina Picierno, vice presidente Parlamento Europeo; Arturo Scotto, deputato Partito Democratico




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