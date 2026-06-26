TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:52 Disabilità, 20 anni dalla Convenzione Onu: Commissione Csd ricevuta dalla Reggenza 13:12 Concerto delle Milizie: evento musicale dal valore simbolico, per celebrare chi serve la Repubblica 13:01 Giro d'Italia a vela: a Siracusa vince l'Aeronautica, dopo 60 ore in mare 12:16 Lotta alla violenza di genere, Grevio: “Progressi significativi” a San Marino
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Nuova legge elettorale, per l'opposizione mina le prerogative del presidente della Repubblica

La ministra Casellati nega e poi ricorda: "In dieci anni l'instabilità dei governi è costata 265 miliardi"

di Francesca Biliotti
26 giu 2026

Mattinata di discussione generale alla Camera sulla nuova legge elettorale. Non inizia benissimo la discussione sulla legge elettorale, c'è subito l'espulsione del deputato Magi, che ignora i richiami della vice presidente Ascani, ed è allontanato dall'Aula mentre sta parlando la ministra Casellati.

Nel video gli interventi in Aula dei deputati Riccardo Magi, Più Europa; Paolo Emilio Russo, Forza Italia; Roberto Giachetti, Italia Viva;  Giulia Pastorella, Azione; Gianni Cuperlo, Partito Democratico; e della ministra per le riforme istituzionali  Maria Elisabetta Alberti Casellati 





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia