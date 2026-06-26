POLITICA ITALIA

Nuova legge elettorale, per l'opposizione mina le prerogative del presidente della Repubblica

La ministra Casellati nega e poi ricorda: "In dieci anni l'instabilità dei governi è costata 265 miliardi"

Mattinata di discussione generale alla Camera sulla nuova legge elettorale. Non inizia benissimo la discussione sulla legge elettorale, c'è subito l'espulsione del deputato Magi, che ignora i richiami della vice presidente Ascani, ed è allontanato dall'Aula mentre sta parlando la ministra Casellati.

Nel video gli interventi in Aula dei deputati Riccardo Magi, Più Europa; Paolo Emilio Russo, Forza Italia; Roberto Giachetti, Italia Viva;  Giulia Pastorella, Azione; Gianni Cuperlo, Partito Democratico; e della ministra per le riforme istituzionali  Maria Elisabetta Alberti Casellati 

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