Nuova Marecchiese, Viceministro Morelli: “Opera strategica per attirare imprese e creare lavoro”

Dal porto di Ravenna, con la visita alla sede dell'Autorità Portuale, per passare alla Valmarecchia, fino alla provincia di Forlì-Cesena, a Sogliano, con un sopralluogo sulla E45. Tour istituzionale romagnolo per il Viceministro alle Infrastrutture Morelli, accompagnato dai parlamentari della Lega, Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli.

A Novafeltria, accolto dai Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto della 'nuova Marecchiese', si parla di un'opera strategica: “La Marecchiese è un'opera fondamentale per evitare lo spopolamento – dice il Viceministro Morelli – ma soprattutto per attirare nuove aziende, imprenditori che possano investire e dare un nuovo futuro a un territorio che per troppo tempo sono forse stati dimenticati”. Contrasto al calo demografico, nuova occupazione nell'attirare nuovi insediamenti, con un occhio anche al turismo.

Oggi statale urbanizzata e ad alta pericolosità, ma a bassa velocità di percorrenza; si vuole una strada al passo con i tempi: “una strada moderna – dice il sindaco di Novafeltria e Presidente dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, Stefano Zanchini – aiuterà nuovi insediamenti, posti di lavoro e le nuove generazioni potranno trovare qui occupazione. Il nostro territorio – prosegue - ha un alto indice di vecchiaia, i giovani se ne vanno, e anche i servizi alle persone rischiano di diminuire. La nuova Marecchiese per noi è un'opera assolutamente strategica”.









Nel video, le interviste al Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti Alessandro Morelli e al Presidente dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, Stefano Zanchini