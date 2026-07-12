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13:48 Nuova ondata di calore: martedì bollino rosso anche a Rimini
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Nuova ondata di calore: martedì bollino rosso anche a Rimini

Dopo una breve tregua, da lunedì le temperature torneranno a salire. Secondo Arpae, martedì tutti i capoluoghi dell'Emilia-Romagna e le aree di pianura saranno in fascia rossa per il disagio bioclimatico.

12 lug 2026
Le previsioni Arpae per martedì
Le previsioni Arpae per martedì

Dopo un paio di giorni di relativa tregua, da domani, lunedì, una nuova ondata di calore investirà l'Emilia-Romagna che, secondo le previsioni dell'Arpae, si intensificherà martedì quando tutti i capoluoghi di provincia (compreso Rimini) e tutte le aree di pianura saranno nella fascia rossa del disagio bioclimatico.

Per domani bollino rosso per Bologna, Modena, Reggio, Parma, Piacenza e Ferrara, mentre saranno in arancione Ravenna e le aree di pianura. Per martedì prevista un'intensificazione, con la fascia arancione che si estenderà anche al Riminese e alla fascia collinare del Modenese e del Reggiano.




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