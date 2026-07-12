CALDO IN INTENSIFICAZIONE Nuova ondata di calore: martedì bollino rosso anche a Rimini Dopo una breve tregua, da lunedì le temperature torneranno a salire. Secondo Arpae, martedì tutti i capoluoghi dell'Emilia-Romagna e le aree di pianura saranno in fascia rossa per il disagio bioclimatico.

Nuova ondata di calore: martedì bollino rosso anche a Rimini.

Dopo un paio di giorni di relativa tregua, da domani, lunedì, una nuova ondata di calore investirà l'Emilia-Romagna che, secondo le previsioni dell'Arpae, si intensificherà martedì quando tutti i capoluoghi di provincia (compreso Rimini) e tutte le aree di pianura saranno nella fascia rossa del disagio bioclimatico.

Per domani bollino rosso per Bologna, Modena, Reggio, Parma, Piacenza e Ferrara, mentre saranno in arancione Ravenna e le aree di pianura. Per martedì prevista un'intensificazione, con la fascia arancione che si estenderà anche al Riminese e alla fascia collinare del Modenese e del Reggiano.

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