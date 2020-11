EMERGENZA SANITARIA Nuova ordinanza in Italia, Emilia Romagna e Marche passano in "zona arancione" Toscana e Campania in zona rossa: oggi è di quasi 41.000 unità l'incremento dei casi totali. 550 decessi

È attesa la nuova ordinanza del ministro della Salute che inserisce nuove regioni nelle zone rosse e arancioni, a partire da domenica 15 novembre. Anche Emilia-Romagna e Marche cambiano colore. Aumenta il numero delle Regioni in zona rossa, in base all'ultimo monitoraggio sui dati Covid, recepiti dal ministro della Salute Speranza, come ha anticipato l'Ansa. Toscana e Campania, quest'ultima gialla fino a poche ore fa, diventano dunque zone rosse, mentre Emilia Romagna, Friuli e Marche passano alla zona arancione. Anche le Marche registrano infatti record di positivi in un giorno, 740, 94 a Pesaro Urbino, anche se la provincia più colpita è Macerata, con 247 casi.

Salgono dunque a sette le Regioni rosse, nove quelle arancioni, mentre in giallo ne restano cinque: Veneto, Lazio, Molise, Trento e Sardegna. Nel Lazio il presidente Zingaretti ha comunque firmato un'ordinanza per vietare i mercati la domenica, e chiudere gli esercizi commerciali sopra i 2.500 mq. I contagi di oggi parlano di un incremento di 40.902 sui casi totali, mentre calano i decessi, a 550. Le terapie intensive sono a 3.230, 60 più di ieri, su un totale di oltre 34mila ricoverati (34.144). All'estero l'Austria sta andando verso il lockdown totale, l'annuncio è atteso per domani durante una conferenza del cancelliere Kurz. Dopo due settimane di lockdown morbido, col divieto di uscire la sera, i contagi continuano a salire, oltre 9.000 al giorno. Anche la Svezia, che mai ha imposto un lockdown, registra un record giornaliero di quasi 6.000 contagi, e il tasso di mortalità è molto più alto dei suoi vicini nordici che hanno varato misure più rigide contro la pandemia.



