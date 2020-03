Nuova stretta in Emilia-Romagna: stop al passeggio per svago, chiusi parchi e giardini

Parchi e giardini pubblici chiusi. Spostamenti a piedi e in bici consentiti esclusivamente per lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari. È quanto previsto dalla nuova ordinanza firmata mercoledì sera - e valida fino al 3 aprile - dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che stabilisce ulteriori limitazioni per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19. Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati – si legge - a restare in prossimità della propria abitazione.

Limitazioni anche per l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. È consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali, mentre gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie dovranno rimanere aperti solo dalle 6 alle 18. Chiusi invece quelli posti nelle aree di servizio dei centri abitati.