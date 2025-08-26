Nuova tentata rapina in gioielleria a Rimini, "stiamo vivendo un’autentica emergenza"

Un tentativo di spaccata notturna ha colpito la gioielleria Banchetti di via Michele Rosa, in pieno centro storico a Rimini. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, con il presidente di Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Rimini, Onelio Banchetti, titolare della gioielleria, che ha definito l'accaduto sintomo di "un’autentica emergenza".

I fatti si sono svolti poco dopo le 2 di notte di venerdì. Come racconta lo stesso imprenditore, i malviventi hanno tentato di strappare la serranda agganciandola a un'auto, dopo averla tagliata. La serranda, installata proprio per resistere a questo tipo di scasso, ha resistito ed è scattato l'allarme collegato alle forze dell’ordine, che sono intervenute in tre minuti, mancando i delinquenti in flagranza solo per una manciata di secondi, come si evince dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

"Non posso che ringraziare il personale di pubblica sicurezza per il lavoro quotidiano che fa - scrive Banchetti - malgrado un organico sottodimensionato, così come ringrazio il Questore di Rimini, Olimpia Abbate per l’efficienza che i suoi uomini dimostrano in ogni occasione. Purtroppo non basta - è lo sfogo dell'imprenditore - perché stiamo vivendo un’autentica emergenza. Questa volta è capitato a me, ma da mesi ormai i colleghi gioiellieri, ma non solo, sono bersaglio di furti, rapine, spaccate.

I nostri appelli si susseguono, ma la situazione rimane sempre la stessa: il centro storico di Rimini la notte è abbandonato a sé stesso, con tutti i rischi del caso. Il tempo delle parole è finito, ora si deve porre rimedio. E in fretta".

La richiesta è di un "presidio fisso delle forze dell’ordine in centro, che riesca a fare da deterrente per l’azione di questi malviventi. Avere in giro per le strade donne e uomini in divisa ci permetterebbe di stare più tranquilli anche nelle ore notturne, in cui non possiamo presidiare le nostre attività personalmente".

Infine, Banchetti invoca un miglioramento delle procedure del numero unico di emergenza europeo, per interventi più snelli e tempestivi. "Noi - conclude - abbiamo la videosorveglianza collegata alla centrale operativa, ma se fosse capitato ad un’altra attività senza videosorveglianza integrata, non so come sarebbe finita”.







