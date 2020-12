Nuova variante covid: sospesi i voli con la Gran Bretagna

Oms Europa chiede ai Paesi di "rafforzare i controlli" dopo la scoperta in Gran Bretagna di una nuova variante del Covid-19, che si diffonderebbe più velocemente. L'Oms inoltre raccomanda ai suoi membri di "aumentare la capacità di sequenziamento" del virus per capirne di più sui rischi posti dalla variante, ha detto un portavoce dell'organismo. Le "informazioni preliminari" sulla variante del Covid suggeriscono che "potrebbe anche incidere sull'efficacia di alcuni metodi diagnostici", oltre al fatto che "potrebbe essere più contagiosa", spiega un portavoce di Oms Europa, chiarendo comunque che al momento non c'è "alcuna prova di un cambiamento nella gravità della malattia". L'Oms, aggiunge, fornirà maggiori informazioni non appena avrà "una visione più chiara delle caratteristiche di questa variante"







La nuova variante di Coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda, ha reso noto l'Oms alla Bbc. Una riunione tra Parigi, Berlino e l'Unione europea è prevista per oggi, annuncia l'Eliseo. Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha riferito, parlando a Sky News, che la nuova variante individuata nel Regno Unito è "fuori controllo". "Abbiamo agito - dichiara - con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo".

Dopo la scoperta il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio. Il ministero della Salute olandese "raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito". La stessa decisione arriva all'Italia: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che il nostro Paese 'sospende i voli con la Gran Bretagna'. Anche la Germania potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per i timori di diffusione del virus. Nella stessa direzione la Francia, riferisce Bfmtv, aggiungendo che una decisione ufficiale sarà presa in giornata.

"Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali", ha annunicato su Facebook il ministro. A Fiumicino sono stati predisposti test per tutti gli arrivi. "Bene la scelta del Governo di bloccare i voli da Londra. Intanto è atterrato all'aeroporto di Fiumicino il volo British BA 560 proveniente da Londra Heathrow, con a bordo circa 110 passeggeri. Potrebbe essere l'ultimo volo in arrivo allo scalo romano dalla Gran Bretagna dopo l'annuncio della sospensione dei voli.È stata attivata la procedura di sorveglianza sanitaria e controllo per i voli in arrivo negli scali romani dal Regno Unito. Eventuali passeggeri positivi al tampone saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e lo studio dell'eventuale variante del Covid.