Nuova vita per Giovanna, falco sacro accolto da Oltremare

Il falco Giovanna

Si chiama Giovanna, ed è uno splendido esemplare di falco sacro. Circa due anni fa il Centro Recupero Animali Selvatici di Savona gestito da Enpa l'ha salvata dalla morte. Giovanna - la cui provenienza esatta rimane sconosciuta - era magra e sofferente. Grazie a cure ed attenzioni è stata rimessa in sesto. Ma, per lei, c'è chi sognava di più di una vita in voliera: una struttura idonea, dove poter tornare, seppur in modo controllato, a spiegare le sue ali librandosi in cielo. Quella casa è stata individuata in Oltremare, che con entusiasmo ha spalancato le porte per accoglierla.

Giovanna è arrivata al parco di Riccione qualche giorno fa e si è già ambientata: interagisce ogni giorno con i falconieri e il personale veterinario. L’arrivo di questo magnifico esemplare arricchisce ulteriormente il patrimonio faunistico di Oltremare e rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di conoscere la bellezza e l’importanza di tutti i rapaci presenti, ognuno con la sua storia e le sue caratteristiche. Come Giovanna, che sebbene non possa più vivere in natura, ora avrà un assaggio di libertà, fuori da una gabbia.

Nel servizio l'intervista a Linda Sacripanti, falconiera di Oltremare