Nuove regole in Italia da lunedì, ma per gli spostamenti tra Regioni bisogna attendere il 3 giugno

E' atteso il nuovo decreto del governo italiano sugli ulteriori passi avanti della fase 2, a partire dal 18 maggio. Nella bozza del provvedimento sono previsti liberi spostamenti all'interno della propria regione, ma per quelli tra una regione e l'altra si dovrà attendere fino al 3 giugno. A riaprire, da lunedì, saranno soprattutto attività economiche e produttive rimaste chiuse finora, come parrucchieri, bar e ristoranti, che se non rispetteranno le nuove norme saranno però sospese. Le singole Regioni sono chiamate ad adottare propri protocolli in merito, e a monitorare quotidianamente l'andamento della situazione dei contagi e del sistema sanitario. A tal proposito però, alcune Regioni si sono dimostrate più pigre di altre nel comunicare i propri dati, tra queste proprio la Lombardia sempre al centro del contagio, ma anche Lazio, Campania, Liguria e Piemonte, tanto che la prevista, e molto attesa, conferenza dell'Istituto superiore di Sanità prevista per oggi, che avrebbe dovuto comunicare i primi dati reali dopo la prima apertura del 4 maggio scorso, è slittata a mercoledì.