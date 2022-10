Nuove sanzioni alla Russia: trovato l'accordo sul price cap

Accordo tra i 27 sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, incluso il price cap al petrolio. Il via libera, a quanto si apprende, è arrivato in mattinata nel corso del Coreper, la riunione dei Rappresentanti dei Paesi membri. La formalizzazione dell'approvazione dell'ottavo pacchetto arriverà per procedura scritta.

"I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo - ha detto la presidente della Commissione Europea intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen -, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell'elettricità".

Intanto, sempre in mattinata, la notizia che la Russia riprenderà le forniture di gas all'Italia. Lo rende noto Gazprom. Sono ripresi i flussi di gas approvvigionati da Gazprom all'Italia e "la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache". Lo comunica Eni.

Le riserve francesi di gas sono state riempite al 100% in vista dell'inverno: è quanto annuncia oggi la Commission de régulation de l'énergie (CRE), appellandosi a tutti i francesi a fare comunque uno "sforzo collettivo massiccio per ridurre i nostri consumi di energia".