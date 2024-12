Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè: risulta indagata per bancarotta fraudolenta

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Esaurite in fretta le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul disegno di legge, per la manovra di bilancio si attende l'esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento, che dovrebbero partire stasera alle 21 con la diretta Rai. Le opposizioni hanno annunciato il voto contrario anche se, spiega la deputata del Partito Democratico Guerra, che ieri era in piazza Montecitorio con le altre minoranze per tornare a chiedere il salario minimo, non tutto è da buttare a mare.

La manovra dovrà tornare in Senato dopo Natale per il via libera definitivo. Intanto nuovi guai giudiziari per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che con l'ex compagno Mazzaro e altre persone risulta indagata dalla procura di Milano per la bancarotta fraudolenta di Ki Group srl, una delle società del gruppo bio-food un tempo guidato dalla ministra. La sua iscrizione nel registro degli indagati, come anticipato da La Stampa, si evince dall'atto di proroga delle indagini, concesso dal gip ai pm e notificato lo scorso 19 novembre. A gennaio è inoltre attesa la decisione sull'eventuale rinvio a giudizio di Santanchè per il presunto falso in bilancio nel caso Visibilia.

Nel video l'intervista a Maria Cecilia Guerra, deputata Partito Democratico