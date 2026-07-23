Nuovi guai per Ilaria Salis: dovrà risarcire 300mila euro ad ex collaboratori

E' finito con la condanna di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, al risarcimento di poco più di 300mila euro in totale il primo round della controversia contro due ex collaboratori che si sono visti revocare in anticipo il contratto stipulato per lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo del parlamento europeo. “Predicano bene ma razzolano male, anzi malissimo”, attacca subito Maurizio Gasparri, Forza Italia, mentre il vice presidente della Camera Rampelli commenta “C'è chi difende il lavoro e i lavoratori con le chiacchiere e chi, come Ilaria Salis, sceglie persino di umiliarli”. Per Salis si tratta di “una vicenda surreale – la definisce – non ho potuto difendermi in primo grado”, annunciando al contempo di aver già impugnato il procedimento, attualmente pendente in appello. Bagarre in Senato dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei pm di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia. “Meloni faccia rimangiare alla maggioranza questo voto vergognoso”, attacca Giuseppe Conte, leader 5Stelle. Il prossimo appuntamento della vicenda 'Bisteccheria d'Italia' è fissato il 30 luglio, quando la richiesta dovrà essere votata dall'Aula di Montecitorio. E già centrodestra e centrosinistra promettono scintille.

Nel video l'intervento di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle







