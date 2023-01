MUSICA Nuovi ospiti e co-conduttrici. Tutte le ultime novità da Sanremo

Ultima sorpresa dal Festival di Sanremo è la reunion dei Pooh, come ospiti della prima serata, il 7 febbraio. Sul palco anche Riccardo Fogli, frontman e bassista nei primi anni della band. INT Altre novità arrivano dal “palco del mare”. Quattro super ospiti a bordo di Costa Smeralda, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, animeranno le serate sanremesi: oltre a Salmo, ci saranno Fedez, Guè Pequeno e i beatmaker Takagi & Ketra. Sempre più tasselli nel puzzle dunque, anche grazie al completamento della squadra di co-conduttrici. Chiara Ferragni il martedì e il sabato, la giornalista e conduttrice Francesca Fagnini il mercoledì e poi le due new entry: l'attrice Chiara Francini il giovedì e Paola Egonu il venerdì.

Tra le più forti pallavoliste al mondo, nata a Cittadella, in provincia di Padova, tre mesi fa ha deciso di ritirasi – almeno per un periodo – dalla nazionale italiana, a seguito di ripetuti episodi di razzismo. La sua esperienza potrebbe diventare dunque tema di uno dei classici monologhi del Festival. Sul suo stesso palco – secondo gli ultimi annunci – anche i Black Eyed Peas, la band californiana da milioni di copie vendute e sei grammy in bacheca.

E un ospite inaspettato: Volodymyr Zelensky, che si collegherà durante la serata finale, l'11 febbraio. Il desiderio di rivolgersi all'ampio pubblico sintonizzato è nato dallo stesso presidente ucraino, che ha ricevuto subito una risposta positiva dal direttore artistico Amadeus.

