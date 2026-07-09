Nuovi parametri per le aree montane, la protesta dei sindaci di Verucchio e Poggio Torriana

"Un atto politico grave sotto ogni punto di vista": i sindaci di Verucchio e Poggio Torriana, Lara Gobbi e Ronny Raggini, attaccano duramente la firma del decreto attuativo della legge sulle aree montane, firmato dal ministro Roberto Calderoli senza un'intesa condivisa con tutte le Regioni. Nel mirino dei due sindaci ci sono sia il metodo che il merito del provvedimento. Sul metodo, l'accusa è di centralismo mascherato da autonomia: "Mentre il ministro Calderoli e il governo proclamano di promuovere le autonomie locali, nei fatti agiscono d'imperio sottraendosi a ogni confronto con gli enti, i cittadini e le realtà locali, come nella peggior tradizione centralista."

Sul merito, i nuovi parametri di classificazione — che prevedono tra l'altro che almeno il 25% della superficie comunale si trovi sopra i 600 metri — rischiano di declassare oltre il 30% dei comuni finora considerati montani, con conseguente perdita dei relativi sostegni destinati alle aree a rischio spopolamento. Una riforma che, secondo i due sindaci, "penalizza fortemente alcune realtà — in particolare sull'Appennino e nelle isole — a favore dei soli territori alpini, guarda caso bacino elettorale privilegiato del ministro e del suo partito."

Gobbi e Raggini tuttavia non chiudono al dialogo: "Non vogliamo interrompere il confronto istituzionale. È nostro dovere difendere il ruolo delle reali autonomie locali" e per questo chiedono "un dialogo più ampio con il Governo" per contrastare decisioni ritenute penalizzanti. La chiosa è netta: "Le comunità locali devono essere protagoniste delle scelte che riguardano il proprio futuro e non semplici destinatarie di provvedimenti decisi dall'alto."











