Nuovi spazi per i gatti al Canile di Riccione, sabato un evento per raccogliere fondi e adozioni Il 18 ottobre, in occasione dell'open day "Graffi di Canile 2.0", il canile aprirà le porte a un pomeriggio di arte, adozioni e solidarietà

Il canile intercomunale di Riccione si prepara a un importante rinnovamento: 88 mila euro di investimento per l’adeguamento funzionale della struttura e la creazione di nuovi spazi dedicati ai gatti senza proprietario. Il progetto prevede due moduli coibentati per l’accoglienza felina e aree per il ricovero post-operatorio, oltre alla riprogettazione dell’area di sgambamento dei cani con punti acqua e nuove zone d’ombra.



Previsto anche il miglioramento dell’area di ricevimento per cittadini e volontari. La Giunta comunale ha inoltre deliberato la proroga della convenzione con i Comuni del comprensorio sud fino al 31 dicembre 2026. “Si tratta di un investimento dal grande valore sociale – sottolinea l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli – che renderà la struttura più moderna, sicura e accogliente per animali e operatori”.

Sabato 18 ottobre, in occasione dell’open day “Graffi di Canile 2.0”, il canile aprirà le porte a un pomeriggio di arte, adozioni e solidarietà. Sarà possibile effettuare donazioni per i miglioramenti, mentre lo staff e i volontari di K. Lorenz e The Lorenz’s Pack guideranno i visitatori nel nuovo canile, con l’auspicio che la giornata diventi anche un’occasione per trovare una casa per degli amici a quattro zampe. Saranno presenti alcuni dei più noti writer del territorio per realizzare dal vivo quadri su tela ispirati al profondo legame tra uomo e animale. Tra gli artisti attesi Burla, Tomoz (Federico “Tomoz” Bandini), Blatta, Yopoz, Ballestracci e Jody Pinge. Il ricavato delle opere realizzate sarà destinato ai lavori di miglioramento della struttura.

