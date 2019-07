Nuovi varchi Ztl nel centro di Rimini

Nuovi impianti Ztl a Rimini

Regolare la viabilità e garantire un maggior controllo degli accessi. Sono gli obiettivi dei nuovi impianti Ztl che vigileranno un perimetro più vasto del centro di Rimini per limitare gli accessi irregolari. Tra le modifiche l'installazione delle telecamere in via Luigi Tonini oltre a quelle in zona mercato coperto.

Occhio elettronico installato anche all'inizio di Corso d'Augusto, lato ponte di Tiberio. Da via IV Novembre e da via Quintino Sella due telecamere sono state arretrate rispettivamente in via Dante Alighieri e in via 22 Giugno 1859, dove erano comunque già presenti i cartelli per indicare l'inizio delle ztl. Nuovi impianti anche nel Borgo San Giuliano: in via Trai, via Ortaggi e via Marecchia.

A guadagnare sarà la viabilità del centro storico ha evidenziato l'assessore alle attività economiche di Rimini Jamil Sadegholvaad, più occhi per garantire un controllo più articolato sul territorio.