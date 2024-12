Nuovo anno, nuovi rincari: Federconsumatori Rimini stima un aumento di quasi 1.000 euro a famiglia

Come ogni fine anno, è tempo di bilanci e di previsioni. Dopo un 2024 in cui i rincari hanno solo in parte rallentato la propria corsa, Federconsumatori Rimini stima un 2025 che rischia di essere caratterizzato da nuovi rialzi dei costi energetici pari a un totale di 997,20 euro a famiglia. A far crescere ancora di più la preoccupazione sul fronte del gas, precisa Federconsumatori, c'è la scadenza degli accordi russo-ucraini per il trasporto dei combustibili fossili.

"Per quanto riguarda il 2025 e le categorie dei vulnerabili, che sono anche quelli più esporti dal punto di vista economico e sociale, ci sarà un aumento di oltre il 18% - spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini - questo purtroppo rischia anche di trascinare aumenti sul mercato libero e quindi con ripercussioni forti che avranno un po' tutte le famiglie, in particolare quelle riminesi che già soffrono un'inflazione più alta rispetto alle altre città d'Italia".

Necessario per Federconsumatori Rimini avviare alcune misure urgenti, tra cui: rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo, riforma degli oneri di sistema su beni energetici, creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica, maggiori aiuti per affrontare le spese relative a scuola, università e diritto allo studio, più risorse per la sanità pubblica e misure per riequilibrare le disuguaglianze esistenti.

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)