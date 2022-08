SCUOLA Nuovo anno scolastico con 100mila studenti in meno

All'apertura del nuovo anno scolastico ci saranno circa 7,4 milioni di studenti, oltre 100mila in meno rispetto a settembre dello scorso anno. Tutto ciò e il frutto di una denatalità che nei prossimi 10 anni ridurrà di quasi 1 e milione 400mila il numero degli alunni presenti in aula, con conseguenti ricadute anche sull'organizzazione del sistema scolastico. Lo evidenzia un approfondimento del Sole 24 Ore, segnalando che "i docenti saranno circa 850mila, inclusi gli almeno 150mila supplenti attesi anche quest'anno, nonostante le sette procedure di assunzione previste".

Nei mesi scorsi, ricorda ancora il quotidiano economico, il ministro Bianchi aveva assicurato che nuovi ingressi e supplenze saranno fatti in tempo per l'avvio dell'anno scolastico. Nel frattempo il contratto collettivo nazionale non è ancora stato rinnovato con i 90 euro lordi medi al mese oggi previsti, anche se non si escludono proteste sindacali a settembre, ma su questo aspetto specifico il ministro Bianchi sta cercando risorse aggiuntive.

