Nuovo balzo di contagi in Italia: 4.458 più di ieri

In Italia è nuova impennata di contagi da coronavirus, sono 4.458 in più di ieri su un totale di 128.098 tamponi. 22 i morti e 21 i nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale di 358 persone. Quasi 66.000 le persone attualmente positive in tutto lo stivale.

Il picco di casi ancora in Campania con 757 nuovi positivi, numeri alti anche in Veneto (+491) e Puglia (+248).

In Emilia-Romagna 184 i contagi su 11.700 tamponi. Dei nuovi casi 71 sono asintomatici e 18 collegati a rientri dall'estero. A Rimini 17 positivi di cui 11 con sintomatologia ma tutti si trovano in isolamento domiciliare. Si sono registrate anche 2 guarigioni.