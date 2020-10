COVID-19 Nuovo balzo di contagi in Italia: 4.458 più di ieri Cresce ancora però il numero di tamponi effettuati, 128.098. 21 i nuovi ricoveri in terapia intensiva e 22 i morti.

In Italia è nuova impennata di contagi da coronavirus, sono 4.458 in più di ieri su un totale di 128.098 tamponi. 22 i morti e 21 i nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale di 358 persone. Quasi 66.000 le persone attualmente positive in tutto lo stivale. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Il picco di casi ancora in Campania con 757 nuovi positivi, numeri alti anche in Veneto (+491) e Puglia (+248).

In Emilia-Romagna 184 i contagi su 11.700 tamponi. Dei nuovi casi 71 sono asintomatici e 18 collegati a rientri dall'estero. A Rimini 17 positivi di cui 11 con sintomatologia ma tutti si trovano in isolamento domiciliare. Si sono registrate anche 2 guarigioni.



