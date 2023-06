Nuovo bando per la Scuola di Giornalismo di Urbino: intanto il 13 giugno è open day on-line Sarà possibile anche partecipare in presenza nell'Aula Magna del Rettorato. Il bando per l'ammissione scade il 26 giugno 2023

In oltre tre decenni ha formato più di 400 professionisti, diventando un punto di riferimento per il giornalismo. Dopo la pubblicazione del bando per il nuovo biennio, l'Ifg di Urbino apre le porte – virtualmente – ai futuri allievi, con l'open day online.

Appuntamento il 13 giugno, dalle ore 11, per conoscere direttori della scuola, docenti, tutor, ex allievi, offerta formativa e per capire come è organizzata la redazione de Il Ducato, testata dell'istituto che permette a ragazzi e ragazze di lavorare come cronisti nella città ducale. Sarà possibile anche partecipare in presenza, nell'Aula magna del Rettorato a Urbino.

Urbino come “laboratorio perfetto per allevare giovani reporter”, spiegano dall'Ifg. Il percorso di formazione si arricchisce anno dopo anno, visti i nuovi strumenti e linguaggi che i giornalisti devono saper usare, social network compresi. Previste anche borse di studio a copertura parziale o totale delle tasse di iscrizione.

Nel frattempo, si avvicina la data di chiusura del bando di concorso per l'ammissione al nuovo biennio 2023-2025 consultabile sul sito della Scuola: scadenza lunedì 26 giugno 2023 alle ore 13.

Nel servizio l'intervista a Lella Mazzoli, direttrice dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino

