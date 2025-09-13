PARCO EOLICO CONTESTATO Nuovo capitolo per 'Badia del Vento': il Ministero della Cultura mette in standby l'opera Fissata una nuova conferenza dei servizi per il 30 settembre

Nuovo capitolo per il parco eolico 'Badia del Vento': il Ministero della cultura italiano ha infatti deciso nella giornata di ieri di sospendere l’iter dell'opera, fissando una nuova conferenza dei servizi per il 30 settembre.

Il progetto, che prevede la costruzione di sette aerogeneratori alti 180 metri tra Toscana, Alta Valmarecchia ed entroterra marchigiano, aveva ottenuto il via libera dalla Regione Toscana, ma ha raccolto numerosi pareri negativi da Emilia-Romagna, Marche, amministrazioni locali e Soprintendenze.

La deputata forlivese di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, ha espresso soddisfazione per la decisione: "Ringrazio il Ministero della Cultura per la sensibilità dimostrata. Il parere negativo al parco eolico Badia del Vento è in linea con l’impegno di Fratelli d’Italia a tutela dei cittadini". Secondo Buonguerrieri, le criticità del progetto emergono anche da pareri tecnici e consulenze legali: gli aerogeneratori dovrebbero sorgere in un’area montana già segnata da dissesti idrogeologici, con beni monumentali nel raggio di tre chilometri e siti naturali protetti appartenenti alla rete Natura 2000.

Sul piano geologico, la relazione del professor Gian Battista Vai sottolinea l’incompatibilità dell’intervento con la stabilità del territorio: un impianto industriale di tali dimensioni – ha rilevato – aggraverebbe ulteriormente i rischi di instabilità in un’area già fragile.



